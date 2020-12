El retorno de Paco Pérez, el gobernador que no creía en el "mendocinismo"

Pérez porta una característica que no suele comentarse: fue el gobernador menos parecido a un mendocino típico, por lo menos de los que juraron desde el retorno de la democracia en 1983. ¿Cómo no rememorar que él no creyera en el "mendocinismo"? Estaba convencido de que esa apreciación conllevaba "mucho de cinismo y poco de mendo".