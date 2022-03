El FMI hermana a Macri y al dúo Alberto-Cristina como referentes de la Argentina deudora

Alberto Fernández, el que no acepta presidencias "colegiadas" pero que actúa como si sugiriera lo contrario, y que encima pide aplausos para Cristina, la que no le atiende el teléfono, cuenta desde el viernes pasado (25 de marzo) con 9.650 millones de dólares. Esos billetes verdes integran el primer desembolso del nuevo préstamo por 45.000 millones que el FMI le ha aprobado al país para que no caiga en default y pueda devolver en varios tramos los 44.000 millones de dólares que en 2018 le entregaron al gobierno de Mauricio Macri.