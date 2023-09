El debate de las carencias: no hubo debate, escasearon las propuestas y sobraron las chicanas

debate gobernadores Mario Vadillo Hebe Casado Alfredo Cornejo.jpg Mario Vadillo, Hebe Casado, Alfredo Cornejo y Emmanuel Fugazzotto, durante una pausa.

De hecho, el presidente de la Suprema Corte y de la Junta Electoral, Dalmiro Garay, admitió esta debilidad del nuevo debate, cuando reconoció al término del evento: "Vamos a ver la posibilidad de que en el próximo debate haya una interacción más clara entre los candidatos".

Las estrategias que cada partido o frente partidario generó fueron evidentes: el PJ mendocino, con Omar Parisi y el Partido Verde, representado por Mario Vadillo, fueron dispuestos a dejar al desnudo que Alfredo Cornejo y Omar De Marchi eran aliados del mismo frente y a este último le recordaron una y otra vez que había dejado Cambia Mendoza hace pocos meses y que fue partícipe de varias de las políticas que denosta. "¿Dónde estuvo los últimos 8 años?", "parece que aterrizó recién en Mendoza", criticaron.

El senador nacional Cornejo no desaprovechó momento que tuvo para endilgarle a los vaivenes de la macroeconomía la responsabilidades de todos los males que padece Mendoza, y De Marchi insistió en que los desaciertos que arrastra la provincia, desde la gestión de Cornejo, que según él se acentuaron en la de Rodolfo Suarez, son más por impericia que por las malas condiciones económicas.

Por su lado, el referente del FIT, Lautaro Jimenez, pareció el más calmo y si bien tiró algunas chicanas, se concentró más en esas eternas propuestas de su frente, que nunca pudo llegar al Ejecutivo y que parecen reeditarse cada vez que hay elecciones.

Los aspirantes a vicegobernadores copiaron el modelo

Una de las novedades de este primer debate de candidatos fue que los aspirantes a vicegobernadores tuvieron un bloque para intercambiar ideas sobre constitucionalidad y transparencia. Sin embargo, en ese momento también se impuso el mismo modelo de pases de facturas, o incluso de repetir incansablemente lo que ya se ha dicho en la campaña hasta el cansancio.

debate gobernadores y vicegobernadores.jpg Debate gobernadores y vicegobernadores elecciones 2023. Axel Lloret

El que tomó el guante fue Lucas Ilardo (PJ), quien fue el primero en exponer e ironizó con que el temario del bloque no debió haber sido idea de uno de sus oponentes, el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, cuya gestión está envuelta en una serie de acusaciones por supuestas maniobras para solventar cooperativas.

El aludido Orozco rompió las reglas del debate de no poder mostrar documentos cuando respondió que él tenía el comprobante de Ficha Limpia que se le había emitido el 28 de agosto pasado. Se trata de la ley que exige que todo candidato no tenga ninguna condena firme en causas de corrupción, entre otros delitos.

La candidata del oficialismo Hebe Casado, si bien dejó de lado el perfil picante que suele despuntar en Twitter, resaltó que Mendoza es de las únicas provincias en las que rige esa ley de Ficha Limpia y la de Extensión de dominio (supone que el condenado por corrupción deba pagar con su bienes el perjuicio al Estado) y retrucó que dudaba que algunos de sus contrincantes presentes en el debate fueran a darle continuidad si llegaban al gobierno.

El referente del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, en la misma línea que Vadillo, denunció la existencia de las "cajas políticas" de las últimas gestiones de Gobierno y también le dedicó un momento de su alocución a Orozco, a quien acusó de defraudar la confianza de sus vecinos, ya que se comprometió a eliminar la fotomulta y no lo hizo, y aseguró que eso era ejemplo de las cajas de la política.

La candidata a vicegobernadora del FIT, Noelia Barbeito, fue la única silenciada. La dirigente había avisado que no podía asistir por razones de salud, y antes de que comenzara el debate el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín, contó que se había acordado que ella participara con un video grabado, pero esa participación no se difundió y su compañero de fórmula, Lautaro Jimenez, denunció falta de institucionalidad ya que el mensaje de su compañera no se emitió.

Ahora los organizadores deberán explicar por qué el video de Barbeito no apareció en pantalla.