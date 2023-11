¿El campo nacional y popular en la Argentina será ahora el que plantó Javier Milei el 19N?

"He tenido la primera pelea poselecciones", me dijo de sopetón un familiar con el que me topé en la mañana posterior al batacazo de Javier Milei. Me explicó que unos amigos lo habían "cuestionado fiero por no haber votado a MIlei". Y añadió que la situación le había hecho acordar a las discusiones que se generaban en el cenit del kirchnerismo, esas que solían terminar muy mal, con parientes que dejaban de hablarse.