Cómo viví la Fiesta de la Vendimia desde Londres

Via Blanca - Vendimia 2023 (67) La Via Blanca es una de las celebraciones dentro del calendario vendimial que convoca a miles de mendocinos y turistas. Foto: Axel Lloret

En Londres, cuando mis amigos querían que les explicara que era la Fiesta de la Vendimia, me pasaron dos cosas muy especiales.La primera, me emocionaba cuando intentaba explicar que representaba para mi esta fiesta. No soy un hombre de emociones fáciles, pero pensar e intentar explicarlo, me ponía -literalmente- la piel de gallina. Eso mismo me está pasando mientras escribo estas palabras. Probablemente las emociones se exacerban en la distancia. O no. Quizás simplemente me emociono por todo lo que la Vendimia significa para mí.

Tampoco podía definir fácilmente que era la Fiesta de la Vendimia para mi. Pensé que era sencillo, que era un espectáculo que festejaba la vendimia. Pero me di cuenta, en la medida que trataba de explicarlo, que era muchísimo más que eso.

Para mí la Fiesta de la Vendimia es la celebración de lo que soy como mendocino. Un festejo del trabajo y del sacrificio de todo un año. Una esperanza para lo que viene, especialmente cuando las cosas no han sido fáciles.

Un momento donde veo repetidos rituales que, con el tiempo, ya mucho mas viejo, entiendo, valoro y aprecio, porque son parte de lo que soy, son mis raíces, mi tradición. Son parte de mi esencia como persona y son parte de la alegría que siento y reafirmo cuando decidí volver a estos pagos hace casi un año.

La fiesta me permite volver a vivir mi infancia, reafirmar mi presente y proyectar el futuro de mis hijos al transmitirle, con sus pros y contras, de donde venimos, que somos y a donde vamos.

Algunos amigos londinenses habían venido a la Fiesta de la Vendimia. Y me comentaban, con los matices culturales sajones, que les había llamado la atención que sentían que era parte del espíritu de la provincia. Que era mucho más que un espectáculo. Sin querer, ellos me habían expresado lo que yo quería transmitir.

La Fiesta de la Vendimia para mi es espíritu mendocino, tradición, raíces, arraigo. Soy fanático mendocino, y son los momentos en los cuales reafirmo esa creencia.

Compartir esa experiencia con mi familia y mis hijos, hablar nuevamente de quienes no están y de lo que hicieron, de lo que significa para nosotros como familia y como mendocinos hacen que para mí, en especial, la Fiesta, en su totalidad sea un momento mágico.

Nada más.

Nada menos.

Alejandro Morales Ciancio es cirujano infantil de columna



