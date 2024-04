Como en el tango, Milei y Fátima deciden "un adiós inteligente de los dos"

Quizás por eso muchos estiman que ahora tanto la humorista e imitadora Fátima Florez como el presidente Javier Milei se han sacado un peso de encima. La historia de ambos -entienden- se encaminaba a no terminar bien. Si la cortaron a tiempo, podríamos estar ante lo que el tango llama "un adiós inteligente de los dos".

El touch and go hubiera sido otra opción. Pero, claro, en este caso particular había una especie de compromiso asumido ante la ciudadanía en el programa de Mirtha Legrand. Allí se conocieron y luego volvieron en calidad de novios. ¿Podrán convivir estos dos caracteres?, se preguntaban no pocos argentinos. Y "la Chiqui" desde la cabecera de la mesa televisiva fogoneaba esa idea zampándole a la parejita un: "¿Ustedes son raros, no?"