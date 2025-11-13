Argentina nuclear para principiantes (y no tanto)

Nucleoeléctrica Argentina (NASA): operación de centrales de potencia.

INVAP: ingeniería aplicada y exportación de reactores de investigación.

CONUAR / FAE: fabricación de elementos combustibles.

Dioxitek: producción de UO.

ENSI: producción de agua pesada.

Soberanía es crear valor

El éxito argentino no es la obra de próceres aislados, sino de generaciones que entendieron la soberanía como capacidad de crear valor: conocimiento exportable, empleo calificado y tecnología propia.

Defender este sector no es nostalgia industrial: es proteger una plataforma estratégica que el país ya posee y que puede volver a ser motor de desarrollo en la economía del conocimiento.

Coherencia técnica y diplomacia de alto nivel

El sistema nuclear argentino también se sostiene en una diplomacia de excelencia.

La DIGAN (Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, Cancillería Argentina) combina conocimiento científico con oficio diplomático, garantizando una política exterior reconocida por su seriedad, continuidad y previsibilidad.

De este entramado surgieron referentes de prestigio internacional, como Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuya trayectoria es símbolo de la proyección global del conocimiento y la confianza que el sistema argentino inspira en el mundo.

atucha Atucha. Una de las centrales que opera Argentina. Foto: Archivo

SMR, IA y capital privado

Argentina opera Atucha I, Atucha II y Embalse, y cuenta con una valiosa red de reactores de investigación (el RA-3 y el futuro RA-10).

Mientras CAREM nació como prototipo, la nueva ola global de reactores modulares pequeños (SMR) impulsa diseños más alineados con la modularidad, eficiencia y escalabilidad, como el ACR-300 (INVAP–Meitner).

El crecimiento de la IA y de los data centers reabrió el debate sobre la energía de base necesaria. Los SMR aparecen como la alternativa más realista para cubrir esa demanda con energía limpia, constante y segura.

Con su ingeniería nuclear y una estructura institucional madura, Argentina tiene las condiciones para ser un actor clave en este nuevo tablero global.

La participación privada no es una novedad: el sistema se financió históricamente con inversión estatal y aportes mixtos o privados. Pero hoy, el capital privado resulta fundamental para acelerar un desarrollo rápido, sostenido y pleno del sector, permitiendo incorporar innovación, eficiencia y escala sin perder el control estratégico del Estado.

Hacia dónde va esta serie

En las próximas entregas vamos a recorrer, con lenguaje claro y datos concretos, los distintos componentes del sistema nuclear argentino: su historia, sus instituciones, sus proyectos en marcha y las oportunidades que se abren en la era de la inteligencia artificial.

Vamos a hablar de cómo se fabrica el combustible, qué hacen los reactores de investigación, cómo funciona la diplomacia nuclear argentina, por qué los SMR pueden ser parte del futuro energético, y qué papel pueden jugar las empresas privadas y los nuevos inversores.

Porque entender el sistema nuclear argentino es comprender una de las plataformas de futuro más sólidas que tiene el país.