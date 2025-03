Al igual que Ibarra, Rodríguez Larreta no entiende que su momento ha pasado

En recientes declaraciones, el propio Larreta confesó lo doloroso que fue comprobar cómo su celular dejó abruptamente de sonar tras aquella derrota. Quienes decían ser sus amigos, aquellos que antes respondían a cualquier hora y estaban siempre disponibles, súbitamente desaparecieron. Lejos de humanizarlo, esta confesión expone aún más su aislamiento político: un vacío de poder imposible de revertir en tan poco tiempo. Que Larreta no pueda o no quiera reconocer esta situación revela no solo desconexión política, sino también la obsesión personal por recuperar un espacio que ya no existe.

Larreta: reciclaje de propuestas, vanidad y rencor

Su actual candidatura expone claramente la fragilidad política y conceptual de su propuesta. Hoy escuchamos a Larreta prometer exactamente lo mismo que ya ofreció en elecciones anteriores y que no cumplió o apenas logró parcialmente durante su gestión como Jefe de Gobierno. ¿Quién podría creer seriamente que aquellas iniciativas que no logró ejecutar desde el inmenso poder del Ejecutivo porteño puedan concretarse ahora desde una posición mucho más limitada, con apenas un puñado de legisladores?

Esta insistencia en reciclar propuestas refleja algo profundo y revelador: detrás de esta candidatura hay más vanidad personal, rencor acumulado por la derrota presidencial e incapacidad para asumir el fracaso, que auténtica vocación de servicio público o visión renovadora para la Ciudad.

Larreta no se detiene a considerar el daño que se infringe a sí mismo y a la memoria de su propia trayectoria política. En su afán por mantenerse vigente a cualquier costo, arrastra consigo lo que alguna vez fue Cambiemos, debilitando aún más una estructura ya golpeada por contradicciones internas y fracasos recientes. Con esta actitud, favorece involuntariamente un escenario propicio para que propuestas antagónicas, tanto por derecha como por izquierda, tengan un auténtico picnic electoral. Su candidatura no fortalece ninguna opción propia; al contrario, facilita el ascenso de quienes encarnan alternativas más radicalizadas, alimentadas precisamente por el vacío que él mismo profundiza.

Conclusión: saber retirarse a tiempo es señal de grandeza

En política, saber retirarse en el momento adecuado también constituye un acto de grandeza y responsabilidad democrática. Hay ocasiones en que dar un paso al costado permite, paradójicamente, sentar las bases para un eventual regreso más maduro, más sólido y con un mensaje superador. La historia política está llena de ejemplos donde una retirada digna abrió espacio para un replanteo genuino y una segunda oportunidad más profunda.

La Ciudad de Buenos Aires ya conoce de cerca la experiencia de tener a un exjefe de Gobierno reconvertido en legislador porteño. Esa experiencia demostró claramente algo esencial: la Legislatura no es ni el lugar ni el momento adecuado para renacer políticamente después de un profundo fracaso.

Horacio Rodríguez Larreta podría haber aprovechado este tiempo para reflexionar seriamente sobre las causas de su derrota, encarando un proceso autocrítico que quizás, a futuro, le hubiera otorgado un activo escaso en la política argentina: la credibilidad renovada de quien aprendió de sus errores. Sin embargo, eligió exactamente lo contrario: decidió regresar rápidamente, más interesado en que su celular vuelva a sonar que en aprender de las lecciones que la ciudadanía porteña le dejó claramente expuestas.

Así, en lugar de aprovechar la oportunidad histórica de reconstruirse políticamente desde la reflexión, Rodríguez Larreta optó por la insistencia vacía. Lamentablemente, esto lo definirá aún más claramente en el futuro: un político incapaz de reconocer su momento, atrapado en la desesperación que genera el silencio de un teléfono que ya no suena.