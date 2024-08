► TE PUEDE INTERESAR: La inesperada visita de John Travolta a Bariloche

Para los esquiadores intermedios, compartimos consejos esenciales que pueden marcar la diferencia en la pista, mejorando su técnica y seguridad. Además, en nuestra wiki, hablamos del esquí adaptado, una disciplina que demuestra cómo el deporte puede ser inclusivo, permitiendo a personas con discapacidad disfrutar de la montaña.

Cada sábado, sumate a nuestro espacio imperdible para quienes viven y respiran el invierno. No te pierdas el próximo episodio, donde seguiremos explorando los rincones más fríos e increíbles del planeta, siempre a las 18:00 (hora argentina) por ESPN 4 y, para aquellos que no puedan verlo en vivo, disponible on demand en Disney+.

Embed - Winter Channel on Instagram: "Te mostramos la técnica que tenes que hacer si no podes esquiar y necesitas descender la pista! IMPORTANTE: no se saquen los esquíes. Es todavía más peligroso bajar caminando o en culipatin que hacer esta técnica. En momentos de estrés tómense el tiempo para respirar, evaluar la situación y si lo necesitan busquen ayuda. Los patrulleros están por toda la montaña. No hagan algo que ponga su salud física en compromiso." View this post on Instagram A post shared by Winter Channel (@winterchannel)

► TE PUEDE INTERESAR: La inesperada visita de John Travolta a Bariloche