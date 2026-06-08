Vuelven los vuelos directos entre Córdoba y Esquel para la temporada de invierno

La recuperación de esta conexión representa una gran noticia tanto para los turistas como para los residentes, ya que permitirá viajar entre ambas ciudades sin pasar por Buenos Aires, reduciendo tiempos de traslado y simplificando la llegada a uno de los principales destinos de nieve de la Argentina.

“Los cordobeses van a poder acceder de manera directa a uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia y disfrutar de un centro de esquí emblemático como La Hoya”, destacó Torres durante la presentación.

La operación comenzará el 6 de agosto y se mantendrá durante agosto y septiembre, con la posibilidad de extenderse también durante octubre si la demanda acompaña.

Los vuelos tendrán el siguiente esquema:

Jueves : salida desde Córdoba a las 8:55 y llegada a Esquel a las 11:30.

: salida desde Córdoba a las 8:55 y llegada a Esquel a las 11:30. Lunes: salida desde Esquel a las 16:00 y arribo a Córdoba a las 18:20.

La programación fue pensada para favorecer las escapadas invernales y permitir que los visitantes aprovechen varios días en la montaña, tanto para esquiar en La Hoya como para recorrer los atractivos de Esquel, Trevelin y toda la región cordillerana.

BeFunky-collage (27)

La nueva conexión aérea llega en un momento clave para el turismo invernal. La Hoya continúa consolidándose como uno de los centros de esquí más importantes del país gracias a la calidad de su nieve, su extensa temporada y las inversiones que viene realizando en infraestructura y servicios.

La posibilidad de contar con un vuelo directo desde Córdoba abre una puerta importante para atraer visitantes del centro del país, un mercado históricamente relevante para los destinos patagónicos durante el invierno.

Además del impacto en el centro de esquí, la medida beneficiará a toda la economía regional, impulsando la actividad hotelera, gastronómica y comercial de Esquel y las localidades cercanas.

La incorporación de esta ruta forma parte de una estrategia más amplia que la provincia viene impulsando para mejorar la conectividad aérea.

Actualmente, Chubut cuenta con cerca de 100 vuelos semanales entre los aeropuertos de Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia, operados por Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Flybondi y LADE.

BeFunky-collage (28)

Los números muestran el crecimiento de esta política: entre enero y abril de 2026 llegaron a la provincia más de 1.500 vuelos que transportaron a más de 165.000 pasajeros.

Con la vuelta de los vuelos directos entre Córdoba y Esquel, la nieve patagónica queda un poco más cerca para miles de argentinos que buscan disfrutar del invierno en la montaña sin escalas ni conexiones innecesarias. Una noticia que seguramente será bien recibida por quienes ya están planificando sus próximas bajadas en La Hoya.