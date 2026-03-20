Tragedia en Suiza: una cabina se desprendió en medio de fuertes vientos

El accidente ocurrió en el sector del Titlis, el dominio más grande de la región, con unos 82 kilómetros de pistas. La línea involucrada fue la Titlis Xpress entre Trübsee y Stand, un tramo inaugurado en 2015 que conecta hasta los 2.400 metros de altura con cabinas para ocho personas.
Según las reconstrucciones, apoyadas en videos de testigos, la cabina se habría desprendido poco después de la estación intermedia y empezó a rodar cuesta abajo, rebotando varias veces sobre la nieve. En paralelo, otra cabina tuvo que ser evacuada.
El viento aparece como el gran protagonista. En la zona se registraban ráfagas muy fuertes, con valores que iban de los 80 km/h hasta picos cercanos a los 130 km/h en sectores más expuestos.
Los equipos de rescate actuaron rápido. Incluso intervino un helicóptero de la Rega, el servicio de rescate aéreo suizo, mientras en la base se vivían momentos de muchísima angustia.
Las autoridades confirmaron que la víctima era una mujer local de 61 años. Se investiga por qué el sistema seguía funcionando pese a las condiciones de viento, que ya tenían una alerta vigente. Como medida preventiva, gran parte de los medios de elevación del Titlis fueron suspendidos.