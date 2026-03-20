Tragedia en Suiza: una cabina se desprendió en medio de fuertes vientos

El accidente ocurrió en el sector del Titlis, el dominio más grande de la región, con unos 82 kilómetros de pistas. La línea involucrada fue la Titlis Xpress entre Trübsee y Stand, un tramo inaugurado en 2015 que conecta hasta los 2.400 metros de altura con cabinas para ocho personas.

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Según las reconstrucciones, apoyadas en videos de testigos, la cabina se habría desprendido poco después de la estación intermedia y empezó a rodar cuesta abajo, rebotando varias veces sobre la nieve. En paralelo, otra cabina tuvo que ser evacuada.