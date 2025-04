Mientras se acerca el final de la temporada, Alyeska ofrece condiciones ideales para quienes disfrutan de la primavera en la montaña: días soleados, nieve más blanda, pistas bien pisadas y un clima distendido para aprovechar al máximo las últimas bajadas.

Embed - Alyeska Resort on Instagram: "April is here, Alyeska fans! While the season may be ending on April 27th, the fun is far from over. We’ve got a month packed with exciting events and celebrations to close out the season in style. Don’t miss out on the details below as we send off the season with a splash — LITERALLY! Closing Day: Sunday 4/27 April Events: Alyeska Banked Slalom: Sunday: 4/12 - 4/13 Trivia at the Sitz: Every Tuesday night Live at the Sitz: Every Friday & Saturday night Easter Festivities: Egg Hunt, Easter Bunny, Easter Buffet: 4/20 Alyeska Spring Carnival & Alaska Airlines Slush Cup: 4/25 - 4/27"