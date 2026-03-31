Suiza: Verbier cerró el Freeride World Tour 2026 en el Bec des Rosses

En esquí hombres, el neozelandés Ben Richards cerró una temporada espectacular. Ya había ganado en Baqueira Beret y Val Thorens, y también se quedó con Verbier, logrando un pleno histórico: ganó el Xtreme Verbier, el título mundial FIS y el Freeride World Tour 2026. Su línea combinó freeride técnico con trucos de freestyle, incluyendo un 360 sobre una sección muy expuesta y varios transfers a gran velocidad.

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En esquí mujeres, la gran historia fue la de la francesa Lou Barin. En su primera temporada en el tour, la rookie logró algo impresionante: ganó el Xtreme Verbier y también el título del Freeride World Tour. Enfrentó por primera vez el Bec des Rosses y fue por todo, con un double feature en la parte superior y dos 360 durante la bajada, logrando una victoria histórica.

En snowboard mujeres, otra rookie hizo historia: Mia Jones ganó en Verbier y también se llevó el título general del tour en su primera temporada. Además, se convirtió en parte del primer dúo padre e hija en competir en el Bec des Rosses, ya que su padre, Jeremy Jones, había ganado en esa misma cara en 2004. Con una línea técnica, expuesta y muy bien controlada, se llevó la victoria y cerró una temporada perfecta.

Así se cerró una nueva temporada del Freeride World Tour, con Verbier como escenario final, como ya es tradición. El Bec des Rosses volvió a ser el juez máximo del freeride mundial, donde hay que tener cabeza, técnica y mucha confianza. Y si algo quedó claro después de esta final, es que el nivel del Tour sigue subiendo cada año.