Suiza: Verbier cerró el Freeride World Tour 2026 en el Bec des Rosses

El Freeride World Tour 2026 llegó a su final en el mítico Bec des Rosses de Verbier, una de las caras más exigentes e icónicas del freeride mundial que está en Suiza, y el cierre de temporada estuvo a la altura de la historia. Con 50 centímetros de nieve fresca en los días previos y condiciones ideales, el YETI Xtreme Verbier volvió a regalar un espectáculo increíble y dejó grandes momentos.
Uno de los grandes protagonistas fue el francés Victor de Le Rue, que logró su quinto título del Freeride World Tour, algo inédito en la historia del snowboard freeride. De Le Rue tiró una línea muy esperada, con un gran backflip en una zona donde no se puede fallar, seguido de un backside 360 muy limpio. Terminó segundo en la competencia del día, pero ese resultado le alcanzó para quedarse con el título general 2026 y seguir agrandando su leyenda en el freeride.
La victoria en snowboard hombres fue para el local Liam Rivera, que hizo explotar a todo Verbier. El suizo eligió una línea de mucho riesgo, con un gran salto desde la parte alta de la cara y un backflip perfectamente controlado. Su bajada fue muy técnica, y los jueces le dieron 96 puntos, el puntaje más alto en la historia de la categoría en Verbier. Una victoria muy especial, además, por haber sido en su casa.
En esquí hombres, el neozelandés Ben Richards cerró una temporada espectacular. Ya había ganado en Baqueira Beret y Val Thorens, y también se quedó con Verbier, logrando un pleno histórico: ganó el Xtreme Verbier, el título mundial FIS y el Freeride World Tour 2026. Su línea combinó freeride técnico con trucos de freestyle, incluyendo un 360 sobre una sección muy expuesta y varios transfers a gran velocidad.
En esquí mujeres, la gran historia fue la de la francesa Lou Barin. En su primera temporada en el tour, la rookie logró algo impresionante: ganó el Xtreme Verbier y también el título del Freeride World Tour. Enfrentó por primera vez el Bec des Rosses y fue por todo, con un double feature en la parte superior y dos 360 durante la bajada, logrando una victoria histórica.
En snowboard mujeres, otra rookie hizo historia: Mia Jones ganó en Verbier y también se llevó el título general del tour en su primera temporada. Además, se convirtió en parte del primer dúo padre e hija en competir en el Bec des Rosses, ya que su padre, Jeremy Jones, había ganado en esa misma cara en 2004. Con una línea técnica, expuesta y muy bien controlada, se llevó la victoria y cerró una temporada perfecta.
Así se cerró una nueva temporada del Freeride World Tour, con Verbier como escenario final, como ya es tradición. El Bec des Rosses volvió a ser el juez máximo del freeride mundial, donde hay que tener cabeza, técnica y mucha confianza. Y si algo quedó claro después de esta final, es que el nivel del Tour sigue subiendo cada año.