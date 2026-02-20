Juegos Olímpicos: Mikaela Shiffrin volvió al oro y ratificó su legado

Fue la más rápida en la primera manga y, en la segunda, administró con inteligencia una ventaja amplia. Terminó imponiéndose por 1,50 segundos, una diferencia enorme en esta disciplina. La suiza Camille Rast fue plata (1:40.60) y la sueca Anna Swenn-Larsson se quedó con el bronce (1:40.81).

Con este triunfo, Shiffrin se convirtió en la primera esquiadora alpina estadounidense —entre hombres y mujeres— en ganar tres oros olímpicos. Además, es la primera mujer desde 1994 en conseguir dos títulos olímpicos en slalom.

Sus números impresionan: 108 victorias en Copa del Mundo, 71 de ellas en slalom; siete títulos mundiales; 16 Globos —entre ellos, cinco Globos de Cristal generales— y triunfos en seis disciplinas distintas. Un dominio que comenzó cuando debutó en el circuito mayor con apenas 15 años, en 2011, y que todavía no se termina.

Incluso en la temporada 2025/26 ya había ganado siete de los ocho slalom disputados antes de los Juegos. Lo de Cortina fue la confirmación olímpica de ese presente.

Después de la combinada por equipos, Shiffrin había recordado en redes que los Juegos son mucho más que el podio: habló del trabajo silencioso, del equipo y de los momentos compartidos. Luego del triunfo, volvió a mostrarse en esa línea, agradeciendo a su entorno y destacando el valor del proceso.

En una segunda manga cargada de tensión —con abandonos y errores que cambiaron el panorama del podio—, ella fue la única que no dudó. Cerró la competencia con la autoridad de quien sabe manejar la presión.

Milano-Cortina bajó el telón del esquí alpino femenino con Shiffrin en lo más alto. Y a los 30 años, lejos de vivir de su historia, sigue ampliándola.