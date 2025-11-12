Joan Viladomat recibió un nuevo reconocimiento de AADIDESS en Andorra

BeFunky-collage (5)

Cinco años después, la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y Pisteros Socorristas volvió a reconocerlo por ese compromiso y por su colaboración sostenida con los profesores argentinos. En un acto realizado en Andorra, el presidente de AADIDESS, Martín Bacer, le entregó a Viladomat una nueva placa conmemorativa que lo distingue como Socio Honorario de la entidad.

No es la primera vez que lo homenajean: ya en 2021, AADIDESS lo había distinguido junto a otros referentes de Ski Andorra por su ayuda durante la crisis sanitaria. Pero esta vez, el reconocimiento fue a título individual, como muestra de agradecimiento por su apoyo constante.

Bacer destacó que “Joan Viladomat, Presidente Ejecutivo de Pas Grau International, es reconocido mundialmente como un referente en el turismo de invierno. A lo largo de los años, ha sido una pieza fundamental en el vínculo con Andorra, un destino clave para los profesionales argentinos. Su compromiso, liderazgo y calidad humana han contribuido significativamente a mejorar las condiciones y el desarrollo de este importante mercado”.

BeFunky-collage (6)

Un lazo que nació en los Pirineos

Joan Viladomat pertenece a una familia que marcó la historia del esquí en Andorra. Su padre, Francesc Viladomat, fue esquiador olímpico, campeón nacional en 17 ocasiones y fundador de SAETDE, la empresa que impulsó la expansión del turismo de invierno en el pequeño país pirenaico.

Con esa herencia, Joan continuó el camino familiar. En 2003 fue uno de los responsables de la fusión de las principales estaciones de esquí de Andorra, dando origen a Grandvalira, un dominio que hoy figura entre los más grandes del mundo en cantidad de días de esquí vendidos.

Dos años más tarde fundó Pas Grau International (PGI), la compañía encargada de gestionar y asesorar proyectos de montaña a nivel global. Desde entonces, PGI ha trabajado en nueve estaciones de esquí en todo el mundo, incluyendo Calafate Mountain Park en Argentina, además de proyectos en Turquía, Kazajistán, Azerbaiyán y Rusia.

El objetivo de Viladomat es claro: fomentar el desarrollo económico de las regiones de montaña de manera sostenible, mejorando la calidad de vida de sus comunidades y promoviendo un uso responsable del paisaje.

BeFunky-collage (7)

Un reconocimiento que atraviesa fronteras

Durante la pandemia, AADIDESS había destacado que lo que se hizo en Andorra por los argentinos no se hizo en ningún lugar del mundo. En aquel momento, el propio gobierno andorrano colaboró para que los instructores pudieran volver al país, cuando muchas fronteras todavía permanecían cerradas.

Hoy, ese vínculo continúa. Para la temporada 2025/2026, desde SAETDE se ofrecen facilidades a los instructores contratados, con un adelanto de hasta el 90% del costo de los pasajes aéreos.

Bacer lo resumió con palabras de gratitud: “Desde AADIDESS valoramos profundamente su dedicación y respaldo, y por ello, hemos decidido honrarlo con esta distinción. Las puertas de nuestra organización están siempre abiertas para seguir compartiendo conocimientos, experiencias y pasión por lo que nos une”.

Con más de 25 años de trayectoria, Joan Viladomat es hoy uno de los nombres más reconocidos de la industria del turismo de invierno. Desde los Pirineos, su trabajo no solo transformó la economía de un país, sino que también fortaleció el lazo entre Andorra y Argentina, un puente sostenido por la nieve, la gratitud y el compromiso humano.