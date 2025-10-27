Ikon Pass se expande en Asia y suma nuevos destinos para la temporada 25/26

Myoko Suginohara: famosa por sus grandes nevadas (13.4 metros anuales) y por tener una de las pistas pisadas más largas del país, de 8,5 km.

Furano: una de las referencias del Powder Belt y además es el hogar del “Bonchi Powder”, ligero, seco y estable durante toda la temporada.

APPI Resort: uno de los centros más amplios de Japón, ideal para largas bajadas y con acceso a onsen y gastronomía tradicional.

Mt.T (Hoshino Resorts): reconocido por sus 15 metros de nieve por año y por su terreno técnico, muy valorado entre los fanáticos del freeride.

NEKOMA Mountain: dos sectores complementarios y vistas al lago Inawashiro, con una combinación interesante entre paisaje, cultura y nieve constante.

Zao Onsen: conocida por sus “snow monsters”, árboles cubiertos por la nieve y viento que forman una silueta única y muy buscada por los viajeros.

Fuera de Japón, la expansión incorpora dos destinos claves

Yunding Snow Park (China): sede de competencias de Beijing 2022, a sólo una hora de la capital en tren de alta velocidad, con infraestructura moderna y acceso directo a pista.

Mona Yongpyong (Corea del Sur): sede de PyeongChang 2018, uno de los complejos más tradicionales del país y referente regional.

Cómo queda el acceso

Ikon Pass: 7 días combinados en Shiga Kogen y 7 días en cada uno de los demás centros nuevos, sin blackout.

Ikon Base Pass: 5 días combinados en Shiga Kogen y 5 días en cada uno de los demás centros, también sin blackout.

Ikon Session Pass: sin acceso a estas nuevas incorporaciones.