Falso certificado Covid: Adiós al DT de hockey sobre hielo más exitoso de Suiza

Falso certificado Covid sacude al hockey suizo

El origen del escándalo se remonta a la pandemia. Según reveló una investigación de Schweizer Radio und Fernsehen, Fischer había sido condenado en 2023 por falsificación de documentos. El entrenador consiguió el certificado apócrifo, simulando haber recibido dos dosis de la vacuna para evitar restricciones y poder ingresar a China con el equipo. La multa fue relativamente baja, pero el costo institucional terminó siendo alto.

La reacción del Swiss Olympic fue inmediata. El organismo expresó sorpresa e incomodidad por la situación, remarcando que se vulneraron principios básicos como la transparencia y el cumplimiento de las normas. Además, dejó en claro que el accionar del DT puso en riesgo no solo su imagen, sino la de toda la delegación.

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Más allá del escándalo, la salida de Fischer cierra de forma abrupta una etapa muy exitosa. En sus diez años al frente del seleccionado, Suiza pasó del octavo al segundo puesto del ranking mundial y consiguió tres medallas de plata en Mundiales (2018, 2024 y 2025). Un ciclo con resultados históricos, aunque ahora inevitablemente manchado por la polémica.

El reemplazante será Jan Cadieux, hasta ahora asistente, que asumirá de inmediato. El desafío es grande: en menos de un mes arranca el Mundial que se jugará en casa, con sedes en Zurich y Friburgo, donde el equipo llegaba con aspiraciones de pelear arriba.

El contexto no es el ideal. A semanas del torneo más importante del calendario, Suiza pierde a su entrenador en medio de un escándalo que sacude al deporte del país. Ahora queda por ver si el golpe impacta en el rendimiento o si el equipo logra transformarlo en un impulso puertas adentro.

El contexto no es el ideal. A semanas del torneo más importante del calendario, Suiza pierde a su entrenador en medio de un escándalo que sacude al deporte del país. Ahora queda por ver si el golpe impacta en el rendimiento o si el equipo logra transformarlo en un impulso puertas adentro.