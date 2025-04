Europa: fuertes nevadas cerraron resorts y elevaron el riesgo de avalanchas

La tormenta dejó a varias localidades completamente aisladas, sin electricidad ni acceso a servicios básicos. En el cantón del Valais, los pueblos de Simplon-Dorf y Gondo quedaron incomunicados desde el lado suizo, y Zermatt directamente sin conexión por tren ni por ruta. El paso del Simplon y el Gran San Bernardo fueron cerrados, lo que paralizó los vínculos entre Suiza e Italia.

