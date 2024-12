Estados Unidos: Mammoth Mountain tuvo el noviembre más nevado de la última década

►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: Mammoth y un noviembre repleto de nieve

Con un promedio anual de 10 metros, Mammoth Mountain es un paraíso tanto para principiantes como para expertos. Su terreno de 1.400 hectáreas ofrece opciones para todos los niveles, desde pistas familiares hasta bowls desafiantes para los más avanzados. Además, su ubicación, cerca del Parque Nacional Yosemite, asegura vistas increíbles.

Embed - Mammoth Mountain on Instagram: "Still dreaming of fresh lines from this past week. @tucker_keating @bernierosow @gopro @goprosnow #gopro"