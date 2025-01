Esquí: Zrinka Ljutic brilló en Kranjska Gora y es la nueva líder

En una competencia de alto nivel técnico, Ljutic llegó a la segunda manga como líder compartida junto a Wendy Holdener, con una ventaja de 0.32 segundos sobre Camille Rast. Con la presión al máximo, y con Holdener que marcó un tiempo espectacular en su bajada, parecía suficiente para asegurar la victoria. Sin embargo, Ljutic sorprendió con una actuación impecable: mantuvo un ritmo sostenido en las primeras secciones y aprovechó cada giro técnico para cruzar la meta en 1:39.62, apenas 0.16 segundos por delante de la suiza. El podio lo completó la sueca Anna Swenn-Larsson, quien terminó tercera con un tiempo de 1:40.81.

