Desde que anunció su vuelta en noviembre pasado, Vonn no la tuvo fácil. Luego de una cirugía de reemplazo parcial de rodilla, aprovechó una regla de la FIS para su vuelta a la Copa del Mundo. Pero su decisión generó polémica. Ex leyendas como Pirmin Zurbriggen y Franz Klammer cuestionaron su vuelta por su estado físico. Lejos de achicarse, Vonn respondió en las redes: “¿Todos se hicieron médicos y yo no me enteré? Hablan como si supieran más que los mejores especialistas del mundo”.

Sus resultados hasta ahora (14º, 6º y 4º puesto) dejan claro que todavía está para competir al más alto nivel. La temporada recién empieza, y aunque el podio todavía no le llegó, Vonn dejó en claro que sigue siendo una de las grandes.

