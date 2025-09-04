Esquí: Lago Hermoso extiende la temporada de nieve en septiembre

En las últimas horas, Lago Hermoso Ski Resort anunció que seguirá abierto durante todo septiembre, aprovechando el frío que todavía acompaña y el sistema de nieve artificial que les permite mantener las pistas de esquí en condiciones.
En las últimas horas, Lago Hermoso Ski Resort anunció que seguirá abierto durante todo septiembre, aprovechando el frío que todavía acompaña y el sistema de nieve artificial que les permite mantener las pistas de esquí en condiciones.
La noticia es una buena para turistas y locales que quieren seguir disfrutando de la montaña en el corazón de la Ruta de los 7 Lagos. Con la ayuda de la nieve de cultivo, el centro asegura actividad durante un mes en el que la mayoría de los cerros ya empiezan a cerrar.
Entre las opciones para quienes se acercan, hay pistas para principiantes con Magic Carpet, ideales para dar los primeros pasos. El gran elegido en este segmento es el “Bautismo de Nieve”, pensado para quienes buscan tener su primera experiencia sobre los esquíes o la tabla.
El complejo también ofrece cabalgatas para recorrer la zona y conocer el Parque Nacional Lanín desde otra mirada. Y para los que prefieren algo más relajado, la Silla Cuádruple Pudú brinda vistas espectaculares de los paisajes de los 7 Lagos. En cambio, quienes buscan adrenalina encuentran en el Freestyle Park el lugar para saltar y probar maniobras.
El día se completa con la gastronomía patagónica, que suma la calidez de sus refugios y sabores típicos para cerrar la jornada de montaña.
Lago Hermoso está sobre la Ruta Nacional 40, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, y abre todos los días de 10 a 17 horas. Esta extensión de la temporada no solo suma más días de nieve para los visitantes, sino que también refuerza al resort como una de las paradas destacadas de la Patagonia en septiembre.