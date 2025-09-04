Esquí: Lago Hermoso extiende la temporada de nieve en septiembre

BeFunky-collage (15)

El complejo también ofrece cabalgatas para recorrer la zona y conocer el Parque Nacional Lanín desde otra mirada. Y para los que prefieren algo más relajado, la Silla Cuádruple Pudú brinda vistas espectaculares de los paisajes de los 7 Lagos. En cambio, quienes buscan adrenalina encuentran en el Freestyle Park el lugar para saltar y probar maniobras.

El día se completa con la gastronomía patagónica, que suma la calidez de sus refugios y sabores típicos para cerrar la jornada de montaña.

Lago Hermoso está sobre la Ruta Nacional 40, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, y abre todos los días de 10 a 17 horas. Esta extensión de la temporada no solo suma más días de nieve para los visitantes, sino que también refuerza al resort como una de las paradas destacadas de la Patagonia en septiembre.