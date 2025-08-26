Inicio Nieve esquí
Temporada 2025

Esquí: Catedral confirma que sigue la temporada en septiembre

El centro de esquí más grande de Sudamérica confirmó que seguirá abierto hasta el 30 de septiembre y no descarta prolongar la temporada si las nevadas continúan

Winter News
Por Winter News
Esquí en Cerro Catedral.

Esquí en Cerro Catedral.

El Cerro Catedral anunció que su temporada de esquí continuará abierta oficialmente hasta el 30 de septiembre, con la posibilidad de extender la fecha durante octubre si las condiciones de nieve lo permiten. La noticia genera entusiasmo tanto en residentes como en turistas, que ahora cuentan con más tiempo para disfrutar la montaña.

El comunicado se difundió a través de los canales oficiales del centro de esquí, donde además invitaron a descargar la aplicación oficial de Catedral Alta Patagonia, una herramienta que permite conocer en tiempo real el estado de las pistas, las actividades disponibles, las promociones vigentes y el pronóstico del clima.

BeFunky-collage (1)

Las nevadas registradas en los últimos días renovaron las expectativas en Bariloche y abren la chance de vivir un final de invierno con más nieve de lo previsto. Desde la concesionaria remarcaron que la continuidad de la temporada dependerá de cómo evolucionen las condiciones, aunque por ahora todo indica que septiembre se podrá disfrutar a pleno.

De esta manera, quienes todavía no se acercaron al cerro, o quieran volver a repetir la experiencia, tienen la oportunidad de aprovechar las últimas semanas del invierno en la montaña más grande de Sudamérica. Esquiar, hacer snowboard o simplemente recorrer los paisajes nevados siguen siendo planes posibles para cerrar la temporada 2025 con una postal bien invernal.

Embed - Cerro Catedral on Instagram: "¡HOY SE DISFRUTÓ! Amanecimos con 7 cm de nieve fresca y cañones prendidos Recordá respetar siempre las indicaciones del personal de montaña, y seguí toda la info en tiempo real en nuestra app oficial "

En paralelo, otros centros de esquí de la región también continúan en funcionamiento. En Chapelco, en San Martín de los Andes, se encuentra habilitado gran parte del dominio esquiable gracias a las nevadas recientes, mientras que en Villa La Angostura el Cerro Bayo también mantiene actividad. Lo mismo ocurre en Caviahue, Batea Mahuida y Perito Moreno, en El Bolsón, lo que consolida a la cordillera patagónica como un destino fuerte para quienes buscan nieve en este tramo final de la temporada.

Con la temporada asegurada hasta fin de septiembre, y con la ilusión de poder extenderse a octubre, el Cerro Catedral se prepara para regalar todavía varias jornadas de esquí y montaña en Bariloche.

Temas relacionados:

Te puede interesar