Esquí: Catedral confirma que sigue la temporada en septiembre

De esta manera, quienes todavía no se acercaron al cerro, o quieran volver a repetir la experiencia, tienen la oportunidad de aprovechar las últimas semanas del invierno en la montaña más grande de Sudamérica. Esquiar, hacer snowboard o simplemente recorrer los paisajes nevados siguen siendo planes posibles para cerrar la temporada 2025 con una postal bien invernal.

Amanecimos con 7 cm de nieve fresca y cañones prendidos

En paralelo, otros centros de esquí de la región también continúan en funcionamiento. En Chapelco, en San Martín de los Andes, se encuentra habilitado gran parte del dominio esquiable gracias a las nevadas recientes, mientras que en Villa La Angostura el Cerro Bayo también mantiene actividad. Lo mismo ocurre en Caviahue, Batea Mahuida y Perito Moreno, en El Bolsón, lo que consolida a la cordillera patagónica como un destino fuerte para quienes buscan nieve en este tramo final de la temporada.

Con la temporada asegurada hasta fin de septiembre, y con la ilusión de poder extenderse a octubre, el Cerro Catedral se prepara para regalar todavía varias jornadas de esquí y montaña en Bariloche.