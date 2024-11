Esquí: Clément Noel alcanzó una nueva victoria en la Copa del

Noël impuso su jerarquía desde el principio, liderando la primera manga con 0,88 segundos de ventaja sobre el noruego McGrath y 0,94 segundos sobre su compatriota Steven Amiez. Y a pesar de algunos errores en la segunda manga, mantuvo el ritmo suficiente para asegurarse la victoria con 0,43 segundos de diferencia sobre el sueco Kristoffer Jakobsen, que terminó segundo, y 0,44 segundos sobre McGrath, que completó el podio.

