Esquí: Catedral anuncia su preapertura y tendrá su temporada más larga

Además, de cara a la temporada se realizaron importantes mejoras en las pistas existentes y se hicieron otras nuevas, sumando más de 50 kilómetros para los amantes del corduroy. Estas mejoras también amplían las opciones para todos los niveles de habilidad sobre las tablas.

Con estas mejoras, Bariloche no solo asegura una temporada inigualable, sino que también se sigue consolidando como una gran alternativa en el mapa global de los deportes de invierno. Para más información y detalles de la temporada, visitá el sitio web oficial de Catedral Alta Patagonia. ¡Nos vemos en las pistas!

Embed - Cerro Catedral on Instagram: "¡La espera terminó! Preparate para vivir la temporada de esquí más larga de la historia en Cerro Catedral. A partir del 7 de junio, vení y disfrutá de nuestras pistas. ¡No te lo podés perder! Medios habilitados: Telesilla Séxtuple Telesilla Lynch Telesilla Princesita Magic Carpets 3 y 4 Paradores disponibles: Refugio Lynch Punta Nevada El Cabo Cabaña 1600 El Barrilete Para tu seguridad, acordate: No accedas a sectores no habilitados Respetá la señalización Usá casco siempre Lunes a lunes de 9.30 a 17 hs ¡Te esperamos para vivir una experiencia a tu nivel! Nos vemos en la montaña. #Catedral2024 #TemporadaDeEsquí #CatedralAltaPatagonia #ATuNivel"