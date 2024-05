Belén Silvestris la argentina que conquistó el Everest y las 7 cumbres

El camino hacia la cima del Everest no fue sencillo. Silvestris tuvo que enfrentar un proceso de aclimatación desde su llegada a Nepal el 6 de abril, preparándose para uno de los desafíos más importantes de su vida. Al llegar a la cima, Silvestris desplegó una camiseta de Lionel Messi con un enorme “gracias” y los nombres de su familia y amigos, en un emotivo gesto de gratitud hacia quienes la apoyaron en su travesía. “La experiencia de haber llegado es increíble”, dijo emocionada.

"El 21 de Mayo, Sonam y yo llegábamos a la cumbre del Everest y con ese acontecimiento cumplía un sueño que empezó hace 9 años, casualmente en este mismo lugar. Con esta última montaña pero la más importante y por la que empecé el desafío de las 7 cumbres, terminé ese mismo día de escalar la cumbre más alta de cada continente. Un sueño que al inicio parecía imposible e inalcanzable", dijo Silvestris en redes.

"Gracias a todos los que me bancaron, me apoyaron, me acompañaron, me levantaron cuando estaba abajo, me siguieron, me prepararon, me incentivaron, me mandaron buenas vibras, me ayudaron. Este día yo llegué a la cumbre pero definitivamente esto fue un trabajo en equipo y conmigo llegamos todos", publicó en Instagram tras poner a la Argentina en lo más alto.

La hazaña de Silvestris no solo representa un logro personal sino que es una gran inspiración para muchos jóvenes.

Embed - Belén Silvestris Gonzalez on Instagram: "El 21 de Mayo a las 10:30 AM (hora nepalés), Sonam (sherpa / amigo de por vida) y yo llegábamos a la cumbre del Everest y con ese acontecimiento cumplía un sueño que empezó hace 9 años, casualmente en este mismo lugar. Con esta última montaña pero la más importante y por la que empecé el desafío de las 7 cumbres, terminé ese mismo día de escalar la cumbre más alta de cada continente. Un sueño que al inicio parecía imposible e inalcanzable. Son demasiadas las emociones que siento estos días … pero como dice la camiseta lo más importante que tengo para decir es GRACIAS … Gracias a todos los que me bancaron, me apoyaron, me acompañaron, me levantaron cuando estaba abajo, me siguieron, me prepararon, me incentivaron, me mandaron buenas vibras, me ayudaron …. Simplemente gracias!!! Este día yo llegué a la cumbre pero definitivamente esto fue un trabajo en equipo y conmigo llegamos todos. No dia 21 de maio às 10:30hs, Sonam (sherpa/amigo para toda a vida) e eu chegamos ao cume do Everest e com esse evento realizei um sonho que começou há 9 anos, coincidentemente neste mesmo lugar. Com esta última mas mais importante montanha e aquela onde iniciei o desafio dos 7 cumes, terminei de escalar o pico mais alto de cada continente. Um sonho que a princípio parecia impossível e inatingível. São demasiadas emoções que sinto nestes dias... mas como diz a camiseta, o mais importante que tenho a dizer é OBRIGADO... Obrigado a todos que me apoiaram, me acompanharam, me levantaram quando eu estava sem confiança, me seguiram, me prepararam, me mandaram boas energias, me ajudaram…. Simplesmente obrigado!!! Hoje cheguei ao cume, mas foi definitivamente um esforço de equipe e todos chegamos juntos. #mountains #sevensummits #everest #aconcagua #cartstensz #denali #traveler #woman #womensupportingwomen #climbing #everestbasecamp #nature #naturaleza #montaña #escalada #antartica #alpinismo #mountain #vinson #climbinglife #montaña"