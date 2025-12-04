El TAS habilita a los atletas de Rusia a volver a la pelea rumbo a los Juegos Olímpicos

Los deportistas solo pueden competir de manera individual , sin equipos ni banderas.

, sin equipos ni banderas. No pueden tener ningún tipo de vínculo voluntario con las fuerzas armadas o agencias de seguridad rusas o bielorrusas.

rusas o bielorrusas. No pueden haber expresado apoyo a la invasión de Ucrania .

. Tienen que respetar las reglas antidopaje vigentes.

vigentes. El staff que los acompañe también debe cumplir los mismos requisitos y solo será acreditado si cumple una función médica o técnica esencial.

Todo eso queda en manos de un comité de la FIS encargado de revisar caso por caso. Cuando se apruebe una solicitud, el nombre del atleta se va a publicar en la web oficial. Además, los puntos FIS de rusos y bielorrusos quedarán protegidos hasta junio de 2026.

Hace muy poco, la FIS había decidido mantener el veto total para toda la temporada 2025/26, incluso bajo estatus neutral. Esa medida dejaba a los deportistas rusos y bielorrusos sin ninguna posibilidad de sumar puntos o aparecer en los rankings, que son el único camino de clasificación a los JJ.OO. La votación había sorprendido porque se rumoreaba una flexibilización, pero la mayoría del Consejo dijo que no.

La reacción rusa fue inmediata: denunciaron discriminación y avisaron que iban a avanzar legalmente. Con este fallo, el TAS les dio la razón y obligó a la FIS a reabrir la puerta que había cerrado.

El movimiento también sigue la línea de otras decisiones recientes —como la que afectó al luge— donde el TAS dejó en claro que las sanciones generales por nacionalidad son difíciles de sostener jurídicamente. Según el tribunal, cada caso debería analizarse individualmente.

Con Milán-Cortina a la vuelta de la esquina, el mapa olímpico vuelve a moverse. El deporte y la política chocan otra vez en pleno año decisivo. Lo único seguro es que, desde hoy, la carrera hacia 2026 vuelve a tener a rusos y bielorrusos en la línea de partida.