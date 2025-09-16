Dolor en el esquí: falleció un esquiador italiano tras un accidente

El esquí internacional atraviesa un momento de dolor tras la muerte del italiano Matteo Franzoso, quien falleció en Santiago de Chile a causa de un accidente durante un entrenamiento en la pista de La Parva, a pocos días de cumplir 26 años.
El hecho ocurrió el sábado 13 de septiembre, cuando Franzoso perdió el control en el primer salto del trazado de entrenamiento, atravesando dos filas de redes de seguridad y golpeando contra una valla de madera ubicada a unos seis o siete metros del recorrido. Fue asistido de inmediato y trasladado en helicóptero a una clínica de Santiago, donde ingresó en terapia intensiva y se le indujo un coma. Sin embargo, no pudo resistir el traumatismo craneal y el edema cerebral que sufrió en la caída.
El presidente de la FIS, Johan Eliasch, expresó sus condolencias tras la trágica noticia: “En nombre de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, quiero extender mis más profundas condolencias a la familia y seres queridos de Matteo Franzoso y a la Federación Italiana de Deportes de Invierno. Toda la familia del esquí lamenta esta pérdida trágica, y nuestros pensamientos están con todos los afectados en este momento de gran dolor”, señaló.
Franzoso, integrante del grupo Fiamme Gialle, había viajado a Chile el 6 de septiembre junto a sus compañeros de velocidad Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese, Giovanni Franzoni y Dominik Paris.