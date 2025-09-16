Dolor en el esquí: falleció un esquiador italiano tras un accidente

El presidente de la FIS, Johan Eliasch, expresó sus condolencias tras la trágica noticia: “En nombre de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, quiero extender mis más profundas condolencias a la familia y seres queridos de Matteo Franzoso y a la Federación Italiana de Deportes de Invierno. Toda la familia del esquí lamenta esta pérdida trágica, y nuestros pensamientos están con todos los afectados en este momento de gran dolor”, señaló.

Franzoso, integrante del grupo Fiamme Gialle, había viajado a Chile el 6 de septiembre junto a sus compañeros de velocidad Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese, Giovanni Franzoni y Dominik Paris.