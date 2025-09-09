Bariloche blanco: una nevada tardía sorprendió a días de la primavera

Desde la madrugada, la nieve acumulada pintó de blanco el oeste y también distintos barrios del centro y el Alto, generando una postal que muchos ya no esperaban a esta altura del año. En sectores como Bustillo, Pioneros y Campichuelo la acumulación fue más marcada, mientras que en zonas como Ñireco y Las Victorias las calles se mantuvieron más limpias y transitables.

La Ruta 40 Sur y la Circunvalación también amanecieron con nieve en la calzada, lo que obligó a circular con precaución. Sin embargo, la imagen más fuerte de la jornada fue la del paisaje barilochense cubierto de nieve, un recordatorio de que en la Patagonia el invierno nunca se despide del todo.