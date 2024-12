La temporada 2023/24 marcó un antes y un después en la carrera de Hediger, quien estaba posicionándose como una de las grandes figuras del snowboard mundial. Los próximos campeonatos del mundo de snowboard FIS, que se tendrán lugar en marzo en St. Moritz, estarán inevitablemente marcados por su ausencia. Sin embargo, también serán una oportunidad para rendirle homenaje y recordar su pasión por el deporte que tanto amaba.

Embed - Swiss Snowboardcross Team on Instagram: "Swiss-Ski trauert um Sophie Hediger Sophie Hediger, Mitglied der Snowboardcross-Nationalmannschaft, ist am Montag bei einem Lawinenunglück in Arosa im Alter von erst 26 Jahren ums Leben gekommen. Wir sind zutiefst erschüttert und in Gedanken bei der Trauerfamilie."