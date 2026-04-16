Chloe Kim, una de las 100 personas más influyentes según la revista TIME

Pero su lugar en TIME no se explica solo por lo que hace arriba de la tabla. Su último paso por los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 es un buen ejemplo. Llegó con la chance de hacer tres oros consecutivos, algo histórico, pero terminó con la plata tras ser superada por la joven Choi Ga-on. En los números, puede parecer un paso atrás. En la realidad, todo lo contrario.

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Kim compitió con una lesión en el hombro, lideró gran parte de la final y recién en el último intento se le escapó. Esa actuación dejó algo claro: incluso las más fuertes atraviesan momentos difíciles. Y ahí es donde aparece una de sus mayores virtudes: la resiliencia.

A lo largo de su carrera, también supo frenar. Después de su primer oro olímpico, se tomó un año para terminar sus estudios y salir un poco del mundo del snowboard. Y tras Beijing 2022, volvió a hacer lo mismo, esta vez para priorizar su salud mental en un contexto de mucha presión.

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Ese costado fue destacado por la gimnasta olímpica Sunisa Lee, que escribió sobre ella en TIME: “Hace que el esfuerzo se vea cool”. Y es justamente eso lo que la diferencia. Kim no vende una versión perfecta, sino real: muestra el trabajo que hay detrás, las dudas y el desgaste que implica competir al máximo nivel.

Por eso su influencia va mucho más allá del snowboard. Kim no solo gana; también abre conversaciones. Habla de presión, de burnout y de la importancia de cuidarse. Y en ese equilibrio entre rendimiento y autenticidad, se convirtió en referente para toda una generación.

Chloe Kim ya juega en otra liga.