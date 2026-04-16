En un deporte donde muchas veces todo se mide en medallas, Chloe Kim acaba de dar un paso que va mucho más allá: fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de 2026 de la revista TIME. Un reconocimiento que pone a la deportista de Estados Unidos a la par de líderes globales, artistas y figuras que están marcando el rumbo de esta época.
Chloe Kim, una de las 100 personas más influyentes según la revista TIME
Chloe Kim trasciende en la revista TIME su influencia combina rendimiento, resiliencia y autenticidad, y la posiciona como una de las voces más fuertes del deporte actual
No es casualidad. Los deportes de invierno vienen ganando peso en este tipo de rankings: ya pasaron por ahí nombres como Mikaela Shiffrin, Eileen Gu y Lindsey Vonn. Pero lo de Kim tiene otro alcance. Su impacto no se queda en la nieve, sino que conecta con una generación que busca algo más que resultados.
Desde muy chica dejó claro que no era una rider más. Con apenas 13 años ya se subía al podio en los X Games de Aspen, y al año siguiente empezaba a dominar el halfpipe. Con dos oros olímpicos y una década en lo más alto, también elevó el nivel técnico del deporte: fue la primera mujer en lograr dos 1080 consecutivos en competencia.
Pero su lugar en TIME no se explica solo por lo que hace arriba de la tabla. Su último paso por los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 es un buen ejemplo. Llegó con la chance de hacer tres oros consecutivos, algo histórico, pero terminó con la plata tras ser superada por la joven Choi Ga-on. En los números, puede parecer un paso atrás. En la realidad, todo lo contrario.
Kim compitió con una lesión en el hombro, lideró gran parte de la final y recién en el último intento se le escapó. Esa actuación dejó algo claro: incluso las más fuertes atraviesan momentos difíciles. Y ahí es donde aparece una de sus mayores virtudes: la resiliencia.
A lo largo de su carrera, también supo frenar. Después de su primer oro olímpico, se tomó un año para terminar sus estudios y salir un poco del mundo del snowboard. Y tras Beijing 2022, volvió a hacer lo mismo, esta vez para priorizar su salud mental en un contexto de mucha presión.
Ese costado fue destacado por la gimnasta olímpica Sunisa Lee, que escribió sobre ella en TIME: “Hace que el esfuerzo se vea cool”. Y es justamente eso lo que la diferencia. Kim no vende una versión perfecta, sino real: muestra el trabajo que hay detrás, las dudas y el desgaste que implica competir al máximo nivel.
Por eso su influencia va mucho más allá del snowboard. Kim no solo gana; también abre conversaciones. Habla de presión, de burnout y de la importancia de cuidarse. Y en ese equilibrio entre rendimiento y autenticidad, se convirtió en referente para toda una generación.
Chloe Kim ya juega en otra liga.