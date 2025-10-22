Atletas de Rusia se quedan sin chances para Milán-Cortina 2026

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) resolvió esta semana seguir con la prohibición que pesa sobre deportistas rusos y bielorrusos desde el inicio de la guerra en Ucrania. La decisión impacta directamente en la temporada 2025/26 —clave en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno— y, en la práctica, les cierra la puerta a cualquier posibilidad de competir en Milán-Cortina 2026, incluso bajo estatus neutral.
Si bien el Comité Olímpico Internacional (COI) había habilitado la figura de “Atletas Neutrales Individuales” (AIN) para permitir una vía alternativa, la FIS votó no autorizar su participación en los eventos clasificatorios oficiales, que son el único camino hacia los Juegos. Sin torneos habilitados, no hay ranking, ni puntos, ni chances de clasificación.
“El Consejo de la FIS se reunió este martes y votó no facilitar la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia como Atletas Neutrales Individuales (AIN) en los eventos de clasificación de la FIS para los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026”, indica el comunicado.
Durante los últimos meses había circulado la posibilidad de que la FIS flexibilizara su postura y habilitara competencia neutral a partir de la Copa del Mundo previa al invierno olímpico. Incluso se mencionaba que el propio presidente, Johan Eliasch, empujaba esa alternativa. Sin embargo, la mayoría del Consejo votó en contra.
La Federación Rusa de Esquí reaccionó con inmediatamente y acusó “discriminación”, adelantando que evalúa medidas legales. Según su postura, el veto contradice los principios de neutralidad política que figuran en los estatutos de la FIS.
La discusión vuelve a abrir un debate sensible dentro del deporte: ¿los atletas deben estar involucrados en decisiones políticas de sus gobiernos? Algunos sostienen que el deporte tiene que mantenerse separado de los conflictos internacionales. Otros aseguran que habilitar a Rusia sería una forma de normalizar la agresión.
Por ahora, no hay vuelta atrás: sin clasificación oficial, no hay Milán-Cortina. La previa olímpica avanza, pero para los deportistas rusos y bielorrusos seguirá siendo desde afuera.