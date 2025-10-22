Atletas de Rusia se quedan sin chances para Milán-Cortina 2026

Durante los últimos meses había circulado la posibilidad de que la FIS flexibilizara su postura y habilitara competencia neutral a partir de la Copa del Mundo previa al invierno olímpico. Incluso se mencionaba que el propio presidente, Johan Eliasch, empujaba esa alternativa. Sin embargo, la mayoría del Consejo votó en contra.

La Federación Rusa de Esquí reaccionó con inmediatamente y acusó “discriminación”, adelantando que evalúa medidas legales. Según su postura, el veto contradice los principios de neutralidad política que figuran en los estatutos de la FIS.

La discusión vuelve a abrir un debate sensible dentro del deporte: ¿los atletas deben estar involucrados en decisiones políticas de sus gobiernos? Algunos sostienen que el deporte tiene que mantenerse separado de los conflictos internacionales. Otros aseguran que habilitar a Rusia sería una forma de normalizar la agresión.

Por ahora, no hay vuelta atrás: sin clasificación oficial, no hay Milán-Cortina. La previa olímpica avanza, pero para los deportistas rusos y bielorrusos seguirá siendo desde afuera.