Alaska volvió al mapa del freeride y el Tour respondió con un show total

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En la rama femenina, la estadounidense Mia Jones se quedó con una victoria muy especial en su primera vez en Alaska. Con el dorsal dorado, marcó el ritmo desde el inicio con una bajada rápida y bien controlada. Supo leer muy bien el terreno, aprovechando las características naturales de la cara y manteniendo una velocidad constante. Sumó 91,00 puntos y se llevó el triunfo. “Es una sensación increíble esquiar en Estados Unidos, y estar aquí en Alaska es simplemente irreal. Nunca había visto montañas como estas. Las condiciones de la nieve eran increíbles y disfruté cada momento de mi bajada. Siento que he ganado mucha confianza desde el comienzo de la temporada, y lo daré todo en Verbier para la final.”

En esquí, la suiza Sybille Blanjean consiguió su primera victoria de la temporada en un momento clave. Con una línea estratégica y un esquí potente, logró adaptarse muy bien a la exigencia del terreno. Con 75,67 puntos, pasó a liderar la clasificación general antes de la final. “Estar aquí en Alaska ya era un sueño de infancia para mí. Crecí viendo películas de freeride ambientadas en estas montañas. Cuando competía en la categoría Junior, veía los eventos del FWT aquí e imaginaba cómo sería esquiar en ellas. Ganar aquí es aún más increíble. Me divertí muchísimo. Ahora el próximo evento es en casa, en Bec, mi montaña favorita, y espero poder repetir la hazaña allí.”

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Entre los hombres, el estadounidense Toby Rafford logró finalmente subirse a lo más alto del podio. En su primera competencia del Tour en casa, aprovechó el terreno con una bajada muy completa, que incluyó un 360 en la parte superior y un descenso con velocidad y control en todo momento. Con 90,67 puntos, no solo ganó sino que también pasó a liderar la general. “Estaba muy emocionado de estar en Alaska con todos los demás riders estadounidenses, y ganar lo hace aún más especial. Es una sensación increíble. Simplemente elegí la trazada que más me gustó y me lancé sin pensar en el resultado. Ahora toca concentrarse en el Bec des Rosses.”

La temporada entra ahora en su tramo decisivo y todo se va a definir en Bec des Rosses, donde se disputará el YETI Xtreme Verbier. Uno de los escenarios más exigentes del freeride será el encargado de coronar a los campeones del 2026, en un cierre que promete estar a la altura de este regreso a Alaska.