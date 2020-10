"Para ella -explica el conductor del ciclo, Iker Jiménez- el Sars-Cov-2 es un virus no natural con base natural. Por eso tenemos tantos problemas incluso con la vacuna. Va a ser algo espectacular. Esto es lo que cree, aunque aún no lo ha podido demostrar. Va a ser espectacular", publica el diario ABC.

Coronavirus viróloga china Li-Meng Yan 1.jpg Viróloga china Li-Meng Yan: "El coronavirus es un arma biológica creada para atacar al ser humano"

La viróloga china disidente asegura "empezar desde el principio implica volver a finales del año pasado. En aquel momento el Gobierno de China no divulgó la información que tenía, incluso tampoco a la OMS. Entonces me pidieron una tarea en secreto: investigar lo que había ocurrido en Wuhan. Por eso recopilé información desde finales de diciembre hasta el 3 de febrero. Las investigaciones apuntaban que había más ingresados que los reconocidos por el Gobierno. Todo apuntaba a que existía transmisión entre humanos. Aunque, lo conté, varios expertos quisieron colaborar con el Gobierno de China para encubrirlo".

"Quería saber qué estaba sucediendo en Wuhan, el Gobierno de China decía que no había transmisión entre humanos. Se comentaba que el Gobierno estaba retrasándose en su diagnóstico. El 1 de enero limpiaron todo el mercado de mariscos y luego intentaron vendernos que allí había animales salvajes. Me pidieron que no pasara la línea roja y que si lo hacía me eliminarían. Con total seguridad puedo decir que esto no viene de la naturaleza", advirtió.

"Cuando aparece un nuevo virus hay dos posibilidades: viene de la naturaleza o hecho por el hombre. En este sentido, nos hicieron creer que el origen estaba en un murcielago. Se puede ver que el origen natural no se sostiene, ya hace unos años se registró una serie de virus en un hospital militar chino, estos serían la columna vertebral del actual coronavirus. Este virus es como un Frankenstein", denunció públicamente la viróloga Li-Meng Yan, que insiste en que el coronavirus es un "arma biológica sin restricciones" creada "para atacar directamente al ser humano".