Video: una youtuber denunció por violación a un influencer

Según el relato de más de 47 minutos que publicó este viernes en su canal de YouTube, Nath salió de copas con amigos en quienes creyó que podía confiar y bebió bastante. Al final de la noche fue víctima de un abuso sexual.

"Llegamos a mi edificio y Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche, se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien. Mis otros amigos se fueron", relató la joven. "Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos ni las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha. No sé qué estaba pasando, hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Sólo sé que pasó", contó entre lágrimas.

De acuerdo al relato de Nath, tras la violación Rix no sólo no se fue de la casa sino que amaneció con ella como si nada hubiera pasado.

"Mi primera reacción fue gritarle a Rix, que qué le había pasado, que se fuera de mi casa. Estaba evidentemente alterada por la situación", expresó la joven. Su supuesto amigo se retiró.

"Después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no me 'malvibrara' con él por esta situación. Que es algo en lo que yo también había participado y que sólo porque yo no recordara bien la noche anterior no significaba que él hubiera planeado todo", reveló ella.

A lo largo de su video Nath contó por qué tardó tanto en denunciar a Rix -cosa que ya hizo de manera formal- y reveló las respuestas de sus amigos, en su mayoría youtubers o influencers, que no le creyeron o no tomaron en serio su relato.

"Me daba pena decirle a mi familia, a mis papás, a mis abuelos. Me hacía sentir muy débil. No quería que mis papás me vieran así. Sentí tanto rechazo, me daba miedo quedarme sin amigos, quedarme sola. No tienen idea de las cosas que sentía cuando empecé a aceptar campañas monetarias en las que estaba él para no verme afectada laboralmente", relató.

Rix, por su parte, sigue siendo influencer en Instagram y muestra su vida con su novia, Anna, con quien comparte un canal de YouTube dedicado sólo a su relación.

"Me sentía muy sola porque las personas más importantes de mi círculo me juzgaron y me vieron como que no era algo importante y me hizo sentí estúpidamente culpable", agregó la joven, que tiene más de 2 millones de seguidores en YouTube a quienes se animó a revelar lo ocurrido aquella noche.