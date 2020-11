Video: lo declararon muerto y despertó cuando lo iban a embalsamar

El tío dijo que la enfermera que recibió a Kigen en el hospital lo revisó casualmente antes de declararlo “muerto”. Luego fue llevado a la morgue del centro hospitalario, donde permaneció durante cerca de tres horas. En el momento en que el empleado funerario se preparaba para inyectarle formaldehído, Kigen abrió grande los ojos y gritó de dolor.

Según versiones publicadas en medios locales, el empleado conmocionado huyó pensando que había sido “resucitado” antes de llevarlo a las urgencias para que recibiera los primeros auxilios, despierto y consciente.

Shock as man awakens in a Morgue, man had been thought to be dead