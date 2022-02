Una monja robó 835 mil dólares, los apostó en Las Vegas y está en prisión

Monja-Las-Vegas-robo-dinero-y-aposto1.jpg

La anciana de 80 años estaba al frente de un centro católico de estudios primarios cerca de Los Ángeles (oeste de EEUU).

La corte fue informada cómo el dinero que había sido enviado a la escuela católica Saint James para solventar donaciones de caridad y matrículas de alumnos fue desviado a cuentas secretas que Kreuper controlaba.

Qué dijo al respecto la monja Mary Margaret Kreuper

"Sé que he pecado, que he violado la ley, no hay disculpas", declaró Kreuper ante el tribunal, de acuerdo con el periódico Los Ángeles Times. Además reconoció que sus crímenes atentaron contra sus votos, "los mandamientos, la ley, y contra toda la confianza sagrada" depositada en ella por los responsables del colegio.

Kreuper ya había admitido el fraude y lavado de dinero durante una audiencia judicial el año pasado.

Descubrieron que el robo fue durante 10 años

Durante 28 años la monja fue la directora de la Escuela Católica St. James. Una auditoría contable efectuada en 2018 develó el robo que ocurrió a lo largo de casi 10 años.

Como mandataria, Kreuper era responsable del dinero que la escuela recibía para pagar la matrícula y las mensualidades, así como también de las donaciones. La monja también controlaba las cuentas en una cooperativa de crédito, incluida una cuenta de ahorros para la escuela y una establecida para pagar los gastos de manutención de las monjas empleadas por el plantel.

Monja-Las-Vegas-robo-dinero-y-aposto2.jpg

La religiosa también falsificó informes mensuales y anuales para encubrir su conducta fraudulenta. Además, ordenó a los empleados de la escuela que alteraran y destruyeran registros financieros que podían incriminarla.

El Los Angeles Times reportó también que cuando fue confrontada por la Arquidiócesis local, Kreuper argumentó que los padres recibían mejores salarios que las monjas y que pensó que merecía un aumento.