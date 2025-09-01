Un terremoto en Afganistán dejó al menos 900 muertos y miles de heridos

afganistán 8 Miles de viviendas se derrumbaron con el terremoto en el este de Afganistán.

A ese desastre de tipo natural se suma la deficiente estructura urbanística y logística en el país. En la zona más afectada, la población vive mayoritariamente en precarias viviendas de barro y paja. Construcciones, por tanto, extremadamente vulnerables a los terremotos y que colapsaron por completo.

El terremoto se dio en una zona no muy profunda, los que afectó sobremanera los ligeros cimientos de construcciones precarias, que se cayeron de inmediato.

Dificultades en el rescate de las víctimas por el terremoto en Afganistán

Las cifras de víctimas son estimaciones iniciales y es probable que aumenten a medida que avancen las evaluaciones, declaró el funcionario.

El terreno accidentado planteó importantes dificultades a los equipos de rescate, pero las unidades de respuesta de los organismos pertinentes se desplegaron en las zonas afectadas para acelerar las operaciones de rescate y la entrega de ayuda a las personas atrapadas o necesitadas, añadió Mujahid.

terremoto-afganistán Un niño llora frente a los escombros de una vivienda. Centenares de personas murieron en Afganistán producto del terremoto que azotó al este del país.

Brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública se desplazaron a la zona para evacuar por vía aérea a los heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar, informó el medio local TOLOnews.

Organismos internacionales han ofrecido su ayuda ante la emergencia. La Cruz Roja Británica indicó que sus equipos estaban organizando el envío de alimentos, medicamentos, alojamiento, agua y refugio temporal a la región, cercana a la frontera con Pakistán.