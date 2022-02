Guerra Rusia Ucrania, conflicto.jpg

Su video estuvo acompañado con una cita hecha por el piloto de cazas alemán Erich Hartmann: "La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por las decisiones de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan".

Estas imágenes han dado la vuelta al mundo, causando que los usuarios en redes sociales se pronuncian para lamentar lo que están viviendo en estos momentos los ucranianos.

Video: soldado ucraniano conmueve al mundo al despedirse de su familia

Alberto Fernández le pidió a Rusia que ponga fin al ataque a Ucrania

"Hacemos un llamado a todas las partes a no usar la fuerza militar. Pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo", indicó el el presidente de la Nación Alberto Fernández en un comunicado de Cancillería.