Un joven salvó a su amigo de una descarga eléctrica en una cancha de fútbol 5

Inmediatamente su amigo se acercó porque le llamó la atención la posición en la que se encontraba el joven. Al tocarlo, también sufre una descarga. Sin embargo, rápidamente lo agarra de las piernas y logra salvarlo.

Según el medio local TV Pajuçara, estuvieron al menos 10 segundos electrocutados y ninguno de ellos salió herido.

La situación despertó preocupación a la comunidad local y abrió el debate sobre quién es la figura responsable del accidente y por qué no se evitó.

Para contestar esas preguntas entrevistaron a Cezar Nantes, abogado especializado en derecho de condominios.

“La responsabilidad es del encargado del edificio. Él tiene la tarea de velar por la seguridad del condominio y la comunidad, si se comprueba alguna falta de mantenimiento, podría resultar en un caso de negligencia”, explicó Nantes.

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Porque este adolescente se dio cuenta de que su amigo se estaba electrocutando y le salvó la vida pese a haber recibido una fuerte descarga. pic.twitter.com/IF5qt39GwQ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 11, 2026

Según el especialista, el encargado debe verificar que estén al día las tareas de mantenimiento eléctrico: que la toma a tierra esté bien hecha, que no haya sobrecarga en el sistema y que corrobore la instalación de disyuntores.

En estas actividades, según el derecho local, el administrador no está solo. El código civil indica que el encargado debe contar con un grupo de profesionales que asistan en la gestión: ingenieros, administradores y abogados.

Además, debe elaborar informes de mantenimiento para evitar los accidentes.

Fuente: tn.com.ar