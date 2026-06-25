La tragedia provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela tiene en vilo a un futbolista argentino. Lucas Trejo, defensor de 38 años del Club Sport Marítimo de La Guaira, lanzó un desesperado pedido de ayuda para encontrar a su esposa y a sus hijos, desaparecidos desde el colapso del edificio donde vivían.
Un futbolista argentino busca desesperadamente a toda su familia tras el derrumbe de un edificio en Venezuela
Lucas Trejo, defensor cordobés que juega en el Clus Sport Marítimo La Guaira, perdió contacto con su familia después de los terremotos que sacudieron a Venezuela
Según relató el propio jugador en sus redes sociales, su familia se encontraba en Playa Grande, una de las zonas más castigadas por los sismos. Desde entonces no logró establecer contacto con ellos y teme lo peor.
“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió en Instagram.
Trejo identificó públicamente a sus familiares para facilitar cualquier dato sobre su paradero. Se trata de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.
Trejo antes de los terremotos en Venezuela: una carrera construida lejos de la Argentina
Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Trejo desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el exterior. Sus primeros pasos fueron en España con L’Escala FC y luego continuó su carrera en Grecia, donde vistió las camisetas de Atromitos FC y Ethnikos Asteras FC.
Uno de los momentos más destacados de su recorrido llegó en Venezuela con Monagas Sport Club. Allí integró el plantel que conquistó el Torneo Apertura 2017 tras vencer a Caracas FC y posteriormente participó de la Copa Libertadores 2018, incluyendo el cruce ante Cerro Porteño de Paraguay, tal como consigna TN.
Mientras tanto, las tareas de rescate continúan en las zonas afectadas por los terremotos, que impactaron especialmente en Caracas y la región costera de La Guaira. Según datos preliminares difundidos por las autoridades, al menos 164 personas murieron y más de 900 resultaron heridas.
Ante la magnitud del desastre, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia, mientras los equipos de búsqueda trabajan contrarreloj entre los escombros y crece la preocupación por la cantidad de desaparecidos.