Un futbolista argentino busca desesperadamente a toda su familia tras el derrumbe de un edificio en Venezuela

El desesperado pedido de Lucas Trejo en Instagram.

Trejo identificó públicamente a sus familiares para facilitar cualquier dato sobre su paradero. Se trata de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

Trejo antes de los terremotos en Venezuela: una carrera construida lejos de la Argentina

Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Trejo desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el exterior. Sus primeros pasos fueron en España con L’Escala FC y luego continuó su carrera en Grecia, donde vistió las camisetas de Atromitos FC y Ethnikos Asteras FC.

Uno de los momentos más destacados de su recorrido llegó en Venezuela con Monagas Sport Club. Allí integró el plantel que conquistó el Torneo Apertura 2017 tras vencer a Caracas FC y posteriormente participó de la Copa Libertadores 2018, incluyendo el cruce ante Cerro Porteño de Paraguay, tal como consigna TN.

Lucas Trejo y toda su familia. Intensa búsqueda en Venezuela tras los terremotos. Foto: Instagram

Mientras tanto, las tareas de rescate continúan en las zonas afectadas por los terremotos, que impactaron especialmente en Caracas y la región costera de La Guaira. Según datos preliminares difundidos por las autoridades, al menos 164 personas murieron y más de 900 resultaron heridas.

Ante la magnitud del desastre, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia, mientras los equipos de búsqueda trabajan contrarreloj entre los escombros y crece la preocupación por la cantidad de desaparecidos.