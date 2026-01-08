Ucrania expulsó a Rusia al Mar Negro: sus barcos son blancos fáciles

Para intentar mitigar estos riesgos mientras se encuentran en el mar, las unidades navales de Rusia han recurrido a tácticas de camuflaje operativo, intentando mezclarse con el tráfico marítimo civil. Sin embargo, estas maniobras no han sido suficientes para eludir la vigilancia constante de las tropas de Ucrania. La falta de bases seguras y la imposibilidad de utilizar el Mar de Azov como refugio han convertido a los activos navales del Kremlin en blancos expuestos, sin importar su ubicación actual.

Ucrania y el cambio de estrategia

barco rusia Ucrania pelea contra Rusia en todos los frentes, y parece estar ganando terreno en el mar.

La situación actual sugiere que el panorama estratégico para la flota rusa no muestra señales de mejoría tras haber sido desplazada. Al quedar confinados al mar Negro, los buques enfrentan un bloqueo efectivo que les impide rotar unidades o introducir nuevos refuerzos de manera segura. Las autoridades navales indican que incluso las paradas rutinarias para mantenimiento en los muelles se consideran ahora acciones de alto riesgo, ya que cualquier embarcación detenida en puerto se transforma inmediatamente en un objetivo prioritario para los drones y misiles de Ucrania.

Finalmente, el impacto de las operaciones de largo alcance ha redefinido el cálculo de riesgos en Moscú. Tras ataques exitosos contra instalaciones portuarias y submarinos, la capacidad de maniobra de Rusia se ha visto reducida a su mínima expresión. El control total de las rutas comerciales y militares es ahora una meta lejana para el mando ruso, mientras que la defensa ucraniana continúa fortaleciendo su alcance sobre cada milla náutica disponible, manteniendo a la flota enemiga en una posición de constante peligro y vulnerabilidad.