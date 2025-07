Trump enviará misiles Patriot a Ucrania pero Europa pagará la factura

Donald Trump confirma envío de misiles

"Todavía no he acordado el número exacto, pero van a recibir algunos porque necesitan protección urgente. La Unión Europea está pagando por ello completamente. Nosotros no pagamos nada, pero los enviaremos. Será un gran negocio para nosotros", declaró Donald Trump luego de asistir al Mundial de Clubes de la FIFA.

Los sistemas Patriot representan una de las tecnologías de defensa antibalística más avanzadas del Ejército estadounidense, capaces de interceptar ataques terrestres y aéreos enemigos con precisión letal.