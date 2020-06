Agencias

Un tren de alta velocidad descarriló este martes en el noroeste de España, a la altura del municipio de La Hiniesta, a pocos kilómetros de la ciudad de Zamora. Ocurrió tras impactar contra un vehículo todo terreno que cayó a las vías desde un paso elevado. Su conductor falleció al igual que uno de los maquinistas del convoy. El compañero de éste resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario.

Como consecuencia del accidente, los dos maquinistas del tren quedaron atrapados en la locomotora que volcó, y tras ser rescatados uno de ellos fue trasladado al Hospital Virgen de la Concha, mientras que su compañero, un joven de 32 años, murió en el lugar tras no prosperar las maniobras de reanimación, informó el operador ferroviario de España, Renfe.

Sin embargo, de los 180 pasajeros a bordo, seis fueron trasladados al mismo centro asistencial por presentar latigazos cervicales y episodios de ansiedad. El resto sufrió dolencias leves, añadió el operador.

El tren era un Alvia que cubría la ruta entre Madrid-Ferrol, en Galicia, en el noroeste de España.

"Ha sido un susto, no he visto a nadie herido, solo una señora un poco nerviosa", explicó una pasajera en comunicación telefónica con la radio Cadena Ser, momentos después del accidente, que ocurrió aproximadamente a las 16 (hora local). Obviamente la mujer no conocía el estado de los conductores.

Renfe informó que los pasajeros fueron trasladados hasta La Hiniesta luego de planearse un plan alternativo para llevarlos a su destino por carretera.

La Delegación del gobierno español en Castilla y León, la región donde tuvo lugar el accidente, informó que el descarrilamiento se produjo por la caída de un vehículo todo terreno en las vías de tren a la altura de La Hiniesta, a 8 kilómetros de Zamora.

El vehículo, que circulaba por un paso elevado de la ruta, cayó sobre las vías por causas que se desconocen, y su conductor, de 89 años, murió en el accidente.