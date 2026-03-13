Tremendo video: una ciclista grabó el momento en el que casi se cae por un acantilado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tendenciaytuits/status/2032226202228785346&partner=&hide_thread=false "Miedo"



Porque una ciclista estuvo a punto de caer a un acantilado y todo quedó registrado en su cámara 360.



pic.twitter.com/JkwQ18BviX — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) March 12, 2026

En el video se ve claramente el momento en que Cecilia logra reponerse a tiempo y evita lo que pudo haber terminado en un accidente gravísimo. “Estate tranquila, que no pasa nada”, le dice a su perra, que ante la situación se acerca hasta donde está ella. Después del susto, la mujer se quedó sentada durante unos segundos abrazando y besando a su mascota.

Unas horas después, compartió el tremendo video en sus redes sociales y lo acompañó con un mensaje cargado de alivio: “Nezha me quiere muchísimo”, en referencia al dios protector del taoísmo.

En otro video, desde una cámara que llevaba su perra en el collar, se ve desde otro ángulo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TansuYegen/status/2032196849436959194&partner=&hide_thread=false Cyclist Cecilia Sopeña slipped off a coastal path near A Coruña in Spain and her dog rushed down the slope to find her, all captured from her camera and the dog’s point of view pic.twitter.com/LxZCLaYm9D — Tansu Yegen (@TansuYegen) March 12, 2026

El video también abrió un fuerte debate entre los seguidores: Sopeña no llevaba casco al momento del incidente. Ante las críticas, la ciclista publicó un video pidiendo disculpas y reflexionando sobre la importancia de la seguridad.

Al respecto dijo: “En el vídeo anterior aparezco rodando sin casco, y aunque el contexto era una ruta de senderismo con mi perrita en la que llevaba la bici como complemento para moverme más rápido por pista, soy consciente de que la imagen que transmití no fue la correcta. El casco salva vidas, y lo sé perfectamente”, escribió.

Finalmente agregó: “Ayer viví una experiencia muy dura que me ha hecho pensar mucho. Estuve muy cerca de un accidente grave y eso te coloca frente a la fragilidad de la vida de una manera muy real”.