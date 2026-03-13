Inicio Mundo bicicleta
Vertiginoso

Tremendo video: una ciclista grabó el momento en el que casi se cae por un acantilado

Sucedió en España. La secuencia quedó registrada en imágenes por una cámara 360 que llevaba la protagonista

Por UNO
Captura del video. Impresionante.

Captura del video. Impresionante.

Una ciclista española grabó el momento en el que casi cae por un acantilado mientras recorría con su bicicleta un sendero en su país. Cecilia Sopeña, conocida en Instagram como cartagenera.17 en redes sociales, estuvo a milímetros de protagonizar una tragedia tras un accidente.

La secuencia quedó registrada por una cámara 360 que llevaba la ciclista, quien comparte contenido sobre ciclismo y aventuras al aire libre en sus redes sociales.

En las imágenes se puede ver cómo la ciclista circulaba por un camino estrecho cercano a un acantilado junto con su perra. En un momento desesperado y a causa de un descuido, la rueda de la bicicleta perdió estabilidad la mujer cayó y se acercó peligrosamente al borde del precipicio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tendenciaytuits/status/2032226202228785346&partner=&hide_thread=false

En el video se ve claramente el momento en que Cecilia logra reponerse a tiempo y evita lo que pudo haber terminado en un accidente gravísimo. “Estate tranquila, que no pasa nada”, le dice a su perra, que ante la situación se acerca hasta donde está ella. Después del susto, la mujer se quedó sentada durante unos segundos abrazando y besando a su mascota.

Unas horas después, compartió el tremendo video en sus redes sociales y lo acompañó con un mensaje cargado de alivio: “Nezha me quiere muchísimo”, en referencia al dios protector del taoísmo.

En otro video, desde una cámara que llevaba su perra en el collar, se ve desde otro ángulo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TansuYegen/status/2032196849436959194&partner=&hide_thread=false

El video también abrió un fuerte debate entre los seguidores: Sopeña no llevaba casco al momento del incidente. Ante las críticas, la ciclista publicó un video pidiendo disculpas y reflexionando sobre la importancia de la seguridad.

Al respecto dijo: “En el vídeo anterior aparezco rodando sin casco, y aunque el contexto era una ruta de senderismo con mi perrita en la que llevaba la bici como complemento para moverme más rápido por pista, soy consciente de que la imagen que transmití no fue la correcta. El casco salva vidas, y lo sé perfectamente”, escribió.

Finalmente agregó: “Ayer viví una experiencia muy dura que me ha hecho pensar mucho. Estuve muy cerca de un accidente grave y eso te coloca frente a la fragilidad de la vida de una manera muy real”.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar