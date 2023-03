Efectivos policiales hallaron tres armas de fuego y detuvieron a un sospechoso, que, por ahora, no lograron definir si fue el responsable del hecho.

En las redes sociales se viralizó un video de un hombre que fue atacado a los tiros mientras estaba tendido en el piso. La Policía lo quiso reanimar en la zona.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de Miami Beach decretaron el estado de emergencia y un toque de queda con el fin de garantizar la seguridad de los locales, luego que dos personas murieran este domingo en el tiroteo.

El comisionado Alex Fernández explicó que el toque de queda se puso en marcha desde las 23.59 del domingo hasta las 6 de este lunes.

Con esa medida, funcionarios de Miami buscaron dar respuesta a las quejas de los residentes de la ciudad sobre los bares nocturnos.

"Este es un vecindario residencial que no debería tener que soportar clubes nocturnos las 24 horas", dijo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber.

Sin embargo, se anticipó que las autoridades de la ciudad buscan imponerse a las restricciones similares al toque de queda desde el próximo jueves 23 de marzo hasta el lunes 27.

Miami festejo vacaciones.jpg Tiroteos en Miami Beach: dos muertos en los festejos por las vacaciones de Spring Break

La medida impactará sobre la zona de la ciudad que se encuentra delimitada por 23 Street y Dade Boulevard al norte, Government Cut por el sur, la Bahía de Biscayne por el oeste y el Atlántico al este, según detalló el comisionado Alex Fernandez, quien remarcó que quieren “mitigar la conducta peligrosa e ilegal”.

A su vez, las autoridades locales se refirieron a los comercios de la zona: “Cerrarán con suficiente antelación al toque de queda para que los clientes puedan evitar infringir el toque de queda”.

Además, señalaron que los hoteles podrán funcionar “siempre y cuando sólo atiendan a sus huéspedes”.

El toque de queda del próximo jueves 23 prohibirá el servicio de delivery y de take away, no así a los servicios esenciales como “bomberos, policía y servicios hospitalarios, incluido el transporte de pacientes a los mismos, reparaciones de emergencia de servicios públicos, y las llamadas de emergencia por los médicos”.