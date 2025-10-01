Inicio Mundo Viajar
El precio del ESTA

Será más caro viajar a Estados Unidos para quienes utilizan pasaportes europeos

Las personas que deseen viajar a Estados Unidos utilizando un pasaporte europeo, deberán asumir un aumento del permiso denominado ESTA, cuyo precio fue elevado en casi un 100%

Por UNO
Será más caro viajar a Estados Unidos para quienes utilizan pasaportes europeos.

Será más caro viajar a Estados Unidos para quienes utilizan pasaportes europeos.

Foto archivo Diario UNO

Viajar a Estados Unidos requiere una serie de requisitos entre los que se encuentra el permiso denominado ESTA (Electronic System for Travel Authorization). De acuerdo al anuncio realizado en las últimas horas, el ESTA ha sufrido un aumento en su tarifa que eleva su costo de 21 a 40 dólares, encareciendo notablemente la gestión para visitantes de 41 países.

En Argentina y otras naciones del mundo, adquirir la autorización a la tarifa anterior solo fue posible hasta el 30 de septiembre, por lo que muchos viajeros con viajes programados a Estados Unidos apuraron su trámite para evitar el desembolso adicional.

En ese sentido, las autoridades estadounidenses recomiendan a los potenciales viajeros iniciar la solicitud del ESTA con al menos 72 horas de antelación al vuelo. Este trámite se realiza exclusivamente en línea, a través del sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional, mediante la carga de datos personales y de viaje, sumado al pago del permiso con tarjeta de débito o crédito.

Arancel viaje permiso
Las autoridades estadounidenses recomiendan a aquellas personas que quieran viajar a fin de año realizar la gestión con tiempo.

Las autoridades estadounidenses recomiendan a aquellas personas que quieran viajar a fin de año realizar la gestión con tiempo.

Además, desde las embajadas de Estados Unidos en distintos países, se sugiere a quienes tiene programado viajar antes de fin de año, presentar su formulario cuanto antes para evitar cualquier inconveniente teniendo en cuenta la cantidad de viajeros para esas fechas. Asimismo, el incremento surge de la reforma fiscal conocida como “Big, Beautiful Bill”, promovida recientemente por la administración de Donald Trump, que revisó la tasa actual de este permiso.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos explicó que “El ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es una autorización electrónica obligatoria para viajeros que desean entrar a ese país bajo el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program), sin necesidad de tramitar un visado convencional.”

Por ese motivo, las personas incluidas en el programa pueden permanecer un máximo de 90 días en el país del norte con fines turísticos, comerciales, de tránsito o tratamiento médico, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad y no hayan visitado recientemente países considerados como de alto riesgo.

Quienes posean pasaporte de una nación exenta de visado y no hayan accionado todavía su permiso para viajar a Estados Unidos, deben revisar cuidadosamente su historial de viajes. Indicaron además que el ESTA queda sin efecto para aquellos que hayan visitado territorios considerados peligrosos, como Cuba, o que ostenten doble nacionalidad con algún país que la legislación estadounidense asocie a prácticas terroristas.

Por otra parte, la embajada aclara que los viajeros españoles registraron un 2,38% de casos de permanencia mayor a 90 días durante 2023, con el riesgo de enfrentar prohibiciones de entrada de entre 3 a 10 años.

Arancel viaje tramite
Las personas que deseen viajar a Estados Unidos con un pasaporte europeo, deberán asumir un aumento del permiso denominado ESTA.

Las personas que deseen viajar a Estados Unidos con un pasaporte europeo, deberán asumir un aumento del permiso denominado ESTA.

Aquellas personas que cuenten con un visado estadounidense vigente no requieren la autorización adicional, aunque para la mayoría de los ciudadanos de los 41 países alcanzados, esta suba de precio del ESTA se convierte en un factor a tener en cuenta al programar un viaje a corto o mediano plazo.

Ante la posibilidad de multas o sanciones por exceder el límite estipulado, las autoridades estadounidenses recomiendan ajustar el itinerario y mantener la documentación actualizada, a fin de evitar posibles complicaciones migratorias y sobrecostos inesperados.

Temas relacionados:

Te puede interesar