Será más caro viajar a Estados Unidos para quienes utilizan pasaportes europeos.

Arancel viaje permiso Las autoridades estadounidenses recomiendan a aquellas personas que quieran viajar a fin de año realizar la gestión con tiempo. Foto gentileza semana.com

Además, desde las embajadas de Estados Unidos en distintos países, se sugiere a quienes tiene programado viajar antes de fin de año, presentar su formulario cuanto antes para evitar cualquier inconveniente teniendo en cuenta la cantidad de viajeros para esas fechas. Asimismo, el incremento surge de la reforma fiscal conocida como “Big, Beautiful Bill”, promovida recientemente por la administración de Donald Trump, que revisó la tasa actual de este permiso.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos explicó que “El ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es una autorización electrónica obligatoria para viajeros que desean entrar a ese país bajo el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program), sin necesidad de tramitar un visado convencional.”

Por ese motivo, las personas incluidas en el programa pueden permanecer un máximo de 90 días en el país del norte con fines turísticos, comerciales, de tránsito o tratamiento médico, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad y no hayan visitado recientemente países considerados como de alto riesgo.

Quienes posean pasaporte de una nación exenta de visado y no hayan accionado todavía su permiso para viajar a Estados Unidos, deben revisar cuidadosamente su historial de viajes. Indicaron además que el ESTA queda sin efecto para aquellos que hayan visitado territorios considerados peligrosos, como Cuba, o que ostenten doble nacionalidad con algún país que la legislación estadounidense asocie a prácticas terroristas.

Por otra parte, la embajada aclara que los viajeros españoles registraron un 2,38% de casos de permanencia mayor a 90 días durante 2023, con el riesgo de enfrentar prohibiciones de entrada de entre 3 a 10 años.

Arancel viaje tramite Las personas que deseen viajar a Estados Unidos con un pasaporte europeo, deberán asumir un aumento del permiso denominado ESTA. Foto gentileza visanews.com

Aquellas personas que cuenten con un visado estadounidense vigente no requieren la autorización adicional, aunque para la mayoría de los ciudadanos de los 41 países alcanzados, esta suba de precio del ESTA se convierte en un factor a tener en cuenta al programar un viaje a corto o mediano plazo.

Ante la posibilidad de multas o sanciones por exceder el límite estipulado, las autoridades estadounidenses recomiendan ajustar el itinerario y mantener la documentación actualizada, a fin de evitar posibles complicaciones migratorias y sobrecostos inesperados.