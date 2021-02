Se suicidó tirándose del piso 17, cayó sobre un coche de bebé y lo mató

La madre gira a la izquierda para cruzar una calle, cuando un hombre se desploma sobre el cochecito, rompiéndolo en pedazos y provocando que el bebé cayera al asfalto.

El suicida murió instantáneamente. Y el bebé de cinco meses falleció en la ambulancia que llegó para la emergencia, confirmó una fuente policial. Las cámaras de vigilancia muestran a la madre aterrorizada corriendo hacia su hijo mientras el hombre permanecía inmóvil en el asfalto con un charco de sangre debajo de su cabeza. /Clarin

Las imágenes son desgarradoras: se puede ver a la mujer angustiada levantando al bebé y sosteniéndolo en sus manos mientras pide ayuda.

Five-month-old baby is crushed to death by suicidal man