Sabiduría japonesa: así estacionan las bicicletas automáticamente

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Bicicletas en Japón: eficiencia bajo tierra

Lo que ocurre debajo del asfalto es una coreografía robótica de alta precisión. La bicicleta desciende por un pozo cilíndrico de unos 11 metros de profundidad capaz de albergar hasta 204 unidades. Un elevador central rotatorio busca un espacio libre y deposita la bicicleta en un estante en un tiempo récord: el almacenamiento o la recuperación tardan, en promedio, solo 13 segundos.

Este sistema, desarrollado por la empresa de ingeniería Giken, no solo resuelve el problema estético y de espacio de las veredas abarrotadas, sino que ofrece una seguridad total contra robos, vandalismo y las inclemencias del tiempo. Además, su estructura está diseñada para ser resistente a sismos, una prioridad absoluta en el archipiélago nipón.

Con un costo mensual aproximado de 20 dólares, Japón demuestra una vez más que la tecnología no solo sirve para crear dispositivos nuevos, sino para gestionar de forma inteligente los recursos más antiguos, como la bicicleta, en el complejo ecosistema de las megaciudades modernas.

Estacionamiento bicicletas en Japón 3 Render que grafica cómo funciona el sistema de estacionamiento de bicicletas japonés.

Planes a futuro

La tecnología seguirá expandiéndose. Para mayo de 2026, está prevista la inauguración de una nueva variante de este sistema en el edificio de la casa matriz del Shikoku Bank en Kochi, que incluso tendrá paredes de cristal para que la gente pueda ver el movimiento de los robots desde afuera.