Qué decían las cartas de las gemelas argentinas que se arrojaron desde un balcón en España

Con respecto a Leila, la menor que sobrevivió, su carta expresa que "acompañaría" a su hermana y que actuaba "en solidaridad".

Gemelas-argentinas-balcon-España.jpg Según las autoridades, las adolescentes sufrían acoso escolar y problemas vinculados a la identidad de género de la fallecida, quien había solicitado a sus conocidos que la llamaran "Iván".

"Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir", habría escrito Alana.

Mientras que Leila expresó: "Disculpas a todos, ustedes saben de lo que yo amo a mi hermana, yo vi todo el bullying que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar a donde ella quiere".

Gemelas argentinas que se arrojaron desde un balcón: sigue la investigación de la causa

Con el paso de los días, si bien va apareciendo más información sobre el caso y a pesar de las acusaciones entre la escuela y los familiares, todavía la causa sigue en investigación.

Gemelas-argentinas-balcon-España2.jpg La familia argentina estaba viviendo en Barcelona desde hace aproximadamente dos años.

El abuelo de las gemelas, Gustavo Lima, habló con algunos medios desde el Aeropuerto de Ezeiza donde despegará el avión que lo llevará rumbo a España para reencontrarse con su familia y confirmó que, a pesar de las graves heridas que tiene Leila y de su estado crítico, "tuvo una leve mejoría" y está la posibilidad de que durante la jornada puedan despertarla.

La menor tiene sus brazos quebrados, su mandíbula, una parte de su cabeza y sus órganos dañados.

"No la podían mover el día anterior porque tenían miedo, tenía muy tomado el pulmón. Ayer tuvo una mejoría y hoy iban a tratar de despertarla para poder hacer las curaciones. Tiene la mandíbula quebrada y es lo primero que quieren curar", explicó.

Además, Lima manifestó su dolor por el sufrimiento de su nieta Alana por la decisión que tomó tras sufrir acoso escolar que se profundizó cuando decidió modificar su identidad sexual: "Ahí se desató todo más, porque se cortó el pelo y se vistió como varón. Se ve que es un delito no solo allá en España, en todos lados".

Gemelas-argentinas-se-tiraron-desde-un-balcon1.jpg

La familia sostiene que tuvieron una charla con las autoridades escolares por los reiterados episodios de acoso, pero que no fueron escuchados, mientras que la escuela señaló que "no tienen un expediente abierto" con relación al tema pero que sí ambas eran asistidas por el gabinete psicológico.